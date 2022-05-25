Teksas’daki okul saldırısına dair yeni detaylar! 19 çocuk aynı sınıftan

ÇOCUKLAR KENDİLERİNE DİKKAT ETSİN

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, eyalet polisinin kendisine verdiği brifinge göre Ramos'un 18 yaş gününde iki adet "saldırı silahı" aldığını ve sosyal medyada "Çocukların kendilerine dikkat etmesini" ima eden paylaşımlarda bulunduğunu anlattı. Ramos'un ayrıca okula düzenlediği saldırıdan hemen önce büyükannesini silahla yaralayarak olay yerinden aracıyla hızlıca kaçtığı, daha sonra aracı saldırı yapacağı okula yakın bir yerde çarptığı bildirildi.

Yaralanan büyükanne hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polisin Ramos'un dedesi ve diğer aile yakınlarına ulaşmaya çalıştığı bildirildi. Olay hakkında konuşan eyalet Senatörü John Whitmire da, Ramos'un saldırıdan bir hafta önce iki adet AR tipi saldırı silahı ile 375 mermi satın aldığını, silahlardan birini okulun yakınında çarptığı aracın içinde bıraktığını kaydetti. Yetkililer ayrıca, Ramos'un Uvalde'de büyükbabası ve büyükannesi ile birlikte yaşadığı, kasabadaki liseye gittiği, daha önce bir suç kaydının bulunmadığı, herhangi bir işinin, arkadaşının veya kız arkadaşının da tespit edilemediği bilgisini aktardı.