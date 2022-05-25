Teksas'daki okul saldırısına dair yeni detaylar! 19 çocuk aynı sınıftan
ABD’nin Teksas eyaletindeki Uvalde’deki Robb İlkokuluna yapılan silahlı saldırı, silahlanmaya dair yasa tartışmaları yeniden alevlenirdirirken detaylar yetkililer tarafından paylaşılmaya başlandı. İlk olarak 14'ü çocuk 1 yetişkin olmak üzere toplam 15 kişinin saldırıya kurban gittiği açıklanmıştı. Ardından ölü sayısının saldırgan dahi 21'e çıktığı duyuruldu. Şimdi ise hayatını kaybedenler arasındaki 19 öğrencinin aynı sınıfta olduğu öğrenildi.
Basına konuşan Teksas Halk Güvenliği Departmanından Christopher Olivarez, 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos'un kendini 4. sınıf öğrencilerinin bulunduğu bir sınıfa kapatarak, önüne çıkan herkesi acımasızca vurduğunu belirtti. Polisin, yaklaşık 25-30 öğrencinin bulunduğu sınıfın camlarını kırarak kendileri ile çatışmaya giren saldırganı etkisiz hale getirdiğini anımsatan Olivarez, hayatını kaybeden 19 öğrenci ve 2 öğretmenin de aynı sınıftan olduğu bilgisini paylaştı.
Olivarez, saldırganın motivasyonunun henüz bilinmediğini, güvenlik birimlerinin Ramos'un sosyal medya hesapları üzerine incelemelerinin sürdüğünü kaydetti. Ramos'un saldırı esnasında üzerinde özel polis ekipleri (SWAT) tarafından kullanılan şarjör ve ekstra mühimmat taşıyan taktik bir yelek bulunduğu belirtildi. Saldırı sırasında bina içinde kendilerini sınıflara kilitleyen diğer öğrenci ve okul çalışanlarının da polisin dışarıdan pencereleri kırmasıyla güvenli bir yere tahliye edildiği aktarıldı.
ÇOCUKLAR KENDİLERİNE DİKKAT ETSİN
Teksas Senatörü Roland Gutierrez, eyalet polisinin kendisine verdiği brifinge göre Ramos'un 18 yaş gününde iki adet "saldırı silahı" aldığını ve sosyal medyada "Çocukların kendilerine dikkat etmesini" ima eden paylaşımlarda bulunduğunu anlattı. Ramos'un ayrıca okula düzenlediği saldırıdan hemen önce büyükannesini silahla yaralayarak olay yerinden aracıyla hızlıca kaçtığı, daha sonra aracı saldırı yapacağı okula yakın bir yerde çarptığı bildirildi.
Yaralanan büyükanne hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polisin Ramos'un dedesi ve diğer aile yakınlarına ulaşmaya çalıştığı bildirildi. Olay hakkında konuşan eyalet Senatörü John Whitmire da, Ramos'un saldırıdan bir hafta önce iki adet AR tipi saldırı silahı ile 375 mermi satın aldığını, silahlardan birini okulun yakınında çarptığı aracın içinde bıraktığını kaydetti. Yetkililer ayrıca, Ramos'un Uvalde'de büyükbabası ve büyükannesi ile birlikte yaşadığı, kasabadaki liseye gittiği, daha önce bir suç kaydının bulunmadığı, herhangi bir işinin, arkadaşının veya kız arkadaşının da tespit edilemediği bilgisini aktardı.
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