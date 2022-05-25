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TBMM'de kabul edildi! Mahkumlara Kovid-19 izni uzatıldı

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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TBMM’de kabul edildi! Mahkumlara Kovid-19 izni uzatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda cezaevi hükümlülerine verilen Kovid-19 iznini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Salgının devam etmesi durumunda bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Mayıs'ta sona erecek izin süreleri uzatılıyor.

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Görüşmelerde, siyasi parti gruplarının ortak imzası ile sunulan önerge ile teklife, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatılmasına ilişkin madde ihdas edildi.

KABUL EDİLDİ

Kabul edilen maddeye göre, Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.

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