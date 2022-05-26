İstanbul’un suyunun yüzde 15’i kayıp! İSKİ’de 2 milyar liralık su kayıp

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde 2 milyar liralık bir kayıp ortaya çıktı. Öte yandan milyarlarca lira zarar yazan İSKİ, 5 Nisan'da yaptığı yüzde 49. 9'luk zammın ardından, yeni bir zam daha istedi. Peki neden? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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