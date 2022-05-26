26 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’un suyunun yüzde 15’i kayıp! İSKİ’de 2 milyar liralık su kayıp
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde 2 milyar liralık bir kayıp ortaya çıktı. Öte yandan milyarlarca lira zarar yazan İSKİ, 5 Nisan'da yaptığı yüzde 49. 9'luk zammın ardından, yeni bir zam daha istedi. Peki neden? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.