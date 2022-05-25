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Ege Üniversitesi'nde nedeni bilinmeyen yangın! Soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Ege Üniversitesi’nde nedeni bilinmeyen yangın! Soruşturma başlatıldı

İzmir Bornova’da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Öğrenci, doktor ve hastaların paniğe kapılmasına neden olan yangın, adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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