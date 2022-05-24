Son dakika: Türkiye İsveç ve Finlandiya’yı veto etti, ses HDP’den geldi! PKK’lı vekile de sahip çıktılar





"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN BU KADAR YILLIK EMEKLERİNİ ÇÖPE ATMAYACAKLARINA İNANIYORUZ."

İsveç ve Finlandiya'nın bu kadar yıllık emeklerini çöpe atmayacaklarını da sözlerine ekleyen Beştaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Diğer mesele NATO meselesi. Biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olması konusunda Türkiye'nin vetosu var ve gerekçe olarak Suriye Demokratik Güçlerine verdiği desteği kesmelerini istiyorlar. Günlerdir iktidar bunu yapıyor, burada kalmıyor. Bu taleplerin yanında İran Kürtlerinden bir kadın İsveçli bir parlamenter var, ismini vermeyeyim. İsveç milletvekili sadece Kürt olması ve AK Parti'yi eleştirmesi sebebiyle terörist muamelesi görüyor.