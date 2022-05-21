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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik NATO teması! İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik NATO teması! İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti. Türkiye’nin, İsveç’in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dikkate getirdiğini belirten Başkan Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç’teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti. Başkan Erdoğan, İsveç temasının ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını söyledi.

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