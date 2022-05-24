Binance çöktü mü? Binance Global neden çalışmıyor? 22 Mayıs 2022 Binance'e neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki, Binance çöktü mü? Binance Global neden çalışmıyor? 22 Mayıs 2022 Binance'e neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?