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Binance çöktü mü? Binance Global neden çalışmıyor? 22 Mayıs 2022 Binance'e neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

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Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Binance çöktü mü? Binance Global neden çalışmıyor? 22 Mayıs 2022 Binance’e neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

Binance çöktü mü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binance kullanıcıları an itibariyle platforma ulaşma konusunda problem yaşıyor. Binance çöktü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Binance çöktü mü? Binance Global neden çalışmıyor? 22 Mayıs 2022 Binance'e neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

Binance çöktü mü? Binance Global neden çalışmıyor? 22 Mayıs 2022 Binance'e neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki, Binance çöktü mü? Binance Global neden çalışmıyor? 22 Mayıs 2022 Binance'e neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA

Kripto para borsası uygulaması Binance uygulamasına giren vatandaşlar işlem yapamadığını dile getirdi.

BİNANCE NEDİR?

Binance kelimesi, finance (finans) ve binary (ikili) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

2017'de dijital dünyada CZ olarak bilinen Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, 2018'den beri ticaret hacmi açısından ve marketinde listelediği altcoin'lerinin sayısı bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında bulunuyor.

Listelediği altcoin'lerin sayısı bakımından neredeyse dünyada rakipsiz konumda olan Binance, kullanıcılarının sadece ABD Doları veya Bitcoin ile altcoin alıp satmalarını değil, hizmet sunduğu ülkelerin para birimi ile de altcoin alıp satabilmelerini sağlıyor.

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