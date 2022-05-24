AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber'de flaş açıklamalar: Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik sürdürdüğü iftira kampanyası ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ ağzıyla gündeme sokulan 'kaçacak' şeklindeki iftira kampanyasının zamanlanmasına dikkat çeken Ömer Çelik, "Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftiralar FETÖ kampanyasıdır." dedi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit ettiğini belirten Çelik, "Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. Hani belge açıklayacaktı? Devletin kurumlarını işlevsiz hale getirmek istiyor. FETÖ'cüler kendisine gizli belge diye vermişlerdir." açıklamasını yaptı.

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