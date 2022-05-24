Son dakika | Kılıçaroğlu’nun iftira kampanyasına peş peşe sert tepkiler: Adaylığı riske girince kendi tarafını konsolide etmek istedi

Giriş Tarihi:
24.05.2022
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Son dakika haberi.... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkında başlattığı iftira kampanyasına A Haber'de yanıt verdi. Kurtulmuş açıklamalarında "Kılıçdaroğlu iftira skalasını yukarı çekti" dedi. Kurtulmuş ayrıca Türk siyasetinde nefret ve saldırgan dilini kullanarak yalnızlaşan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendisiyle ilgili artan şüphelere ve sorulara yanıt verip kendi tarafını konsolide etmek gayretinde olduğunu ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Kılıçdaroğlu koltuğunun diyetini ödüyor. FETÖ, ne istiyorsa Kılıçdaroğlu'na yaptırıyor" derken İletişim Başkanı Altun ise "Ne yaparlarsa yapsınlar bürokratlar prim vermeyecek. 15 Temmuz’da kimin saklanacak delik aradıklarını gördük" dedi.