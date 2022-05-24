TSK tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri ne zaman belli olacak?
TSK tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TSK subay, astsubay ve uzman çavuş tayin yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerlerinin ne zaman belli olacağı TSK mensupları ile yakınları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, TSK tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri ne zaman belli olacak?
TSK tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri ne zaman belli olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını yakından ilgilendiren atamalara dair tarihler ve detaylar gündemde yerini aldı. Peki, TSK tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri ne zaman belli olacak?
TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TSK tayinleri her yıl Mayıs ayının sonunda belirleniyor ve Haziran ayında yayımlanıyor. Bu yıl tayin yerlerinin açıklanmasını bekleyen milyonlarca TSK mensubu ise yapılacak açıklamayı bekliyor. TSK tayin yerleriyle ilgili açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması öngörülüyor. Geçtiğimiz senelerde Haziran ayında açıklanan tayin yerlerinin bu yıl 11 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
JANDARMA TAYİN VE ATAMALARI BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamaların sonucu belli oldu.
2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.
Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.
Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.
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