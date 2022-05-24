TSK tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri ne zaman belli olacak?

TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK tayinleri her yıl Mayıs ayının sonunda belirleniyor ve Haziran ayında yayımlanıyor. Bu yıl tayin yerlerinin açıklanmasını bekleyen milyonlarca TSK mensubu ise yapılacak açıklamayı bekliyor. TSK tayin yerleriyle ilgili açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması öngörülüyor. Geçtiğimiz senelerde Haziran ayında açıklanan tayin yerlerinin bu yıl 11 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.