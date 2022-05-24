Muhsin Yazıcıoğlu için 2 helikopter kiralanmış

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı yönlendirdikleri iddia edilen davanın duruşmasında, parti tarafından düşen TC-HEK helikopterden başka Agusta model helikopterin kiralandığı ortaya çıktı. Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Selami Ekici, düşen helikopterin zayıf olduğunu ve birinci gün kısa mesafe için, diğer helikopterin de güçlü olduğunu ve ikinci gün uzun mesafe için ayarlandığını belirterek, bu ayarlamanın kimin tarafından yapıldığını sorduğu davanın tanıklarından Esas Havacılık'ın teknisyeni Kenan Köksal, "Hiç bilgim yok. Düşen helikopter eski bir teknoloji, Vietnam savaşında askeri amaçla yapılmış helikopter. Agusta model, dünyanın en güçlü tek motorlu helikopteri, biraz daha donanımlı. 'O bölge şartlarında bu daha iyi uçardı' diye konuşulmuştu" dedi.