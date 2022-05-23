Türkiye’nin düşmana korku salan Bayraktar AKINCI’ları için bir ülke daha talip oldu! Lübnan basını yeni alıcıyı duyurdu

YAKLAŞIK 2 BİN KİLOMETRE UÇUŞ YAPTI

Böylece havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2 bin kilometre kat ederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu.