Türkiye'nin düşmana korku salan Bayraktar AKINCI'ları için bir ülke daha talip oldu! Lübnan basını yeni alıcıyı duyurdu
Azerbaycan'ın Ermenistan'a, Ukrayna'nın ise Rusya'ya karşı etkili olarak kullandığı Türk SİHA'ları dünya çapında ilgi görmüştü. Türk savunma sanayisinin son gözlerinden Bayraktar AKINCI için yeni bir alıcı sahneye çıktı. Lübnan merkezli Tactical Report, Türk SİHA'larının mucitleriyle görüşmeye hazırlanan ülkeyi duyurdu.
Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına yeni bir talip var. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden haberler geçen Lübnan merkezli Tactical Report, Suudi Arabistan'ın Bayraktar Akıncı SİHA'sı satın almak için üretici şirket Baykar'la görüşmeye hazırlandığını bildirdi.
Haberde, Suudi Arabistan'ın askeri kabiliyetini artırmak amacıyla kurulan Askeri Sanayiler Genel Otoritesi'nin, SİHA tedarikiyle ilgilendiği kaydedildi.
ÜLKE SAYISI 20'YE ULAŞTI
Öte yandan 2014'te hizmete giren TB2'nin ihraç edildiği ülke sayısı 20'ye ulaştı. Listede Ukrayna'nın yanı sıra Katar, Azerbaycan, Polonya ve Pakistan gibi ülkeler var.
TİHA GEÇEN SENE HİZMETE GİRDİ
TB2'lere göre daha gelişmiş özelliklere ve yük taşıma kapasitesine sahip olmasının da etkisiyle taarruzi insansız hava aracı (TİHA) olarak da anılan Bayraktar Akıncı'lar geçen sene hizmete girdi.
Independent Türkçe'nin haberine göre Baykar, Bayraktar Akıncı TİHA'ları için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandığını açıkladı. TİHA'ların 2023'ten itibaren teslim edilmesi hedefleniyor.
Öte yandan Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI yeni bir başarıya daha imza attı. İki adet Bayraktar AKINCI TİHA, uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a vardı.
YAKLAŞIK 2 BİN KİLOMETRE UÇUŞ YAPTI
Böylece havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2 bin kilometre kat ederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu.
Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.
Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA, 11 Mart 2022'de gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.
OPERASYONEL GÖREVDE
29 Ağustos 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI'lar hâlihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.
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