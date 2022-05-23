Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphane'sinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gezdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphane'sinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aileleri ve gençlerle birlikte gezdi. Başkan Erdoğan, sergi gezisinde farklı enstrümanlarla icra edilen şarkı ve türkülere de eşlik etti. Erdoğan, "Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sergi gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı.
Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sergi gezisinde hazır bulundu.
Başkan Erdoğan, sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde ziyaretçiler, "Deniz Üstü Köpürür" şarkısı ile sürpriz bir gösteri (flashmob) sundu.
Erdoğan ve katılımcılar, sergide farklı enstrümanlarla icra edilen şarkı ve türkülere eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERGİ PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında sergiyi ziyareti sırasında çekilen videoya da yer verdi.
SANATÇILARIN AİLE ÜYELERİYLE BULUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından sanatçı aileleriyle sohbet etti.
Başkan Erdoğan sosyal medya adresinden "Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçılarımızın aileleriyle bir buluşma gerçekleştirdik. Bu güzel sohbet için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm sanatçılarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadeleri kullandı.
Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçılarımızın aileleriyle bir buluşma gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2022
Bu güzel sohbet için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm sanatçılarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. https://t.co/Miqf0AydQZ
MUSİKİ ÜSTATLARININ HAFIZALARA İŞLENEN ESERLERİ CUMHURBAŞKANI MİLLET KÜTÜPHANESİNDE SERGİLENİYOR
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda açılan Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde, Türkiye'nin müzik kültürünün zengin geçmişi gözler önüne seriliyor.
Sergide, alanında akla ilk gelebilecek birçok el yazması musiki kitabı, eski orijinal notalar, tarihi çalgılar, geçmişin tanınmış üstatlarına ait kişisel eşyalar, ünlü bestecilerin enstrümanları, Türk musikisinin geçmişiyle ilgili pek çok ürün sergileniyor.
Türkiye'de ilk defa düzenlenen sergide, şu anda hayatta olmayan müzisyenlerin hatıraları yaşatılıyor.
Türk müziğinin ağırlık noktası olduğu sergide, Türk dünyasının musikilerine de yer veriliyor, Türkiye'nin müzik kültürünün zengin geçmişi gözler önüne seriliyor.
ESERLER, BEŞ KATEGORİDE SERGİLENİYOR
Sergide klasik, halk, dini ve askeri müziklerin yanı sıra batı tarzı müzik ile pop müziği bir arada bulunuyor.
İslamiyet sonrası şark musikisinin ve daha sonraki asır Türk müziğinin önde gelen musiki alimlerinden Farabi'nin, Urmiyeli Safiyüddn'in, Abdülkadir Meragi'nin, Dimitrius Cantemir'in, Nasır Abdülbaki Dede'nin birbirinden kıymetli el yazması musiki kitapları ile eski yüzyıllarda yaşamış üstatların icat ettikleri nüzhe, mugni ve saz-ı murassa gibi artık kullanılmayan bazı enstrümanların el yazmalarındaki çizimlere dayanılarak yakın tarihlerde yapılmış örnekleri ilk kez bu sergi için bir araya getirildi.
Ziyaretçiler, Muallim İsmail Hakkı Bey, Neyzen Emin Yazıcı, Tanburi Cemil Bey ile bestekar Refik Fersan'ın eserlerinin kendi el yazıları ile orijinal notalarını da görebiliyor.
Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde Sultan III. Selim'in tamburu da ziyaretçilere sunuluyor.
NEŞET ERTAŞ'A AİT SAZ VE EL YAZISI NOTLAR
Sergideki Türk Halk Müziği kategorisinde Aşık Veysel'e ait saz, Kazancı Bedih'e ait cümbüş, Aşık Mahzuni Şerif'in sazı, plak ve el yazısı notlar, Nida Tüfekçi'ye ait saz, Çekiç Ali'ye ait saz ve plak, Neşet Ertaş'a ait saz ve el yazısı notlar sergileniyor.
Bektaşi sazı, Karadeniz kemençesi, Yörük kemençesi, çifte kaval, zurna ve tulum Türk Halk Müziği kategorisinde bulunan enstrümanlar arasında yer alıyor.
ZEKİ MÜREN VE BARIŞ MANÇO'YA AİT EŞYALAR YER ALIYOR
Sergide, ayrıca Türk Popüler Müziğini temsilen pek çok nesne bir araya getirildi. Melih Kibar, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Kayahan, Yıldıray Çınar, Zeki Müren ve Barış Manço'ya ait eşyalar görülebiliyor. Ayrıca Barış Manço'nun piyanosu da Türk Popüler Müzik kategorisinde sergileniyor.
Sergi, 15 Ağustos'a kadar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.
BEŞ FARKLI KATEGORİDE 30'DAN FAZLA SANATÇIYA AİT ESER BULUNUYOR
Sergiyi ziyaret edenler, müzik tarihine yolculuk edebilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Sergi sorumlularından Talha Turhal, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere farklı faaliyetler sunduklarını, bunlardan birisinin de Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi olduğunu söyledi. Turhal, sergide beş farklı kategoride 30'dan fazla sanatçıya ait onlarca eserin görülebileceğini söyledi.
Sergi sorumlularından Emel Erdoğan, serginin Türk müziğini tanıtmak üzere hazırlandığını, bugüne kadar Türk müziğine katkı sağlamış sanatçılar ile enstrümanlar ve bestelerin bu sergide yer aldığını ifade etti.
Sergide, Türk Halk Müziğinden Türk Pop Müziğine, çok sesli klasik müzikten askeri ve dini müziğe kadar çeşitli eserlerin ziyaretçilere sunulduğunu dile getiren Erdoğan, sanatçıların kişisel eşyalarının da sergide yer aldığını kaydetti.
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