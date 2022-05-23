Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphane’sinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gezdi

BEŞ FARKLI KATEGORİDE 30'DAN FAZLA SANATÇIYA AİT ESER BULUNUYOR

Sergiyi ziyaret edenler, müzik tarihine yolculuk edebilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sergi sorumlularından Talha Turhal, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere farklı faaliyetler sunduklarını, bunlardan birisinin de Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi olduğunu söyledi. Turhal, sergide beş farklı kategoride 30'dan fazla sanatçıya ait onlarca eserin görülebileceğini söyledi.

Sergi sorumlularından Emel Erdoğan, serginin Türk müziğini tanıtmak üzere hazırlandığını, bugüne kadar Türk müziğine katkı sağlamış sanatçılar ile enstrümanlar ve bestelerin bu sergide yer aldığını ifade etti.

Sergide, Türk Halk Müziğinden Türk Pop Müziğine, çok sesli klasik müzikten askeri ve dini müziğe kadar çeşitli eserlerin ziyaretçilere sunulduğunu dile getiren Erdoğan, sanatçıların kişisel eşyalarının da sergide yer aldığını kaydetti.



