Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni’nde önemli açıklamalar

NATO MESAJI: SOMUT ADIMLAR GÖRMEK İSTİYORUZ

Türkiye ne savunma ihtiyaçlarnı giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır.

NATO'da ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimiz hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz.





