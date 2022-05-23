Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Denizaltılarımız su altında 3 gün görev yapabiliyor. 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız." dedi. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Milli güvenlik konusunda somut adımlar görmek istiyoruz. İsveç'in yaptırımını hiçbir şekilde kenara koyamayız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
6 ADET YENİ TİP DENİZALTIMIZI DONANMAMIZA KAZANDIRACAĞIZ
Biraz sonra yeni denizaltı projemizin ikinci denizaltımızın olan Hızırreis'in havuza çekimini yapacağız. Teknik özellikleri itibariyle gerçekten göz doldurmaktadır. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafat boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Milli torpidomuz Akya'yı entegre ediyoruz. Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in de 2027'de hizmete girmesini planlıyrouz. 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız.
MİLGEM'İN İNŞASINA 2025'TE BAŞLIYORUZ
Bu denizaltıların inşa edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha 15-20 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. Yerlilik oranımızı en üst düzeye taşımayı planlıyoruz. Hedefimiz milli denizaltı projemizi hayata geçirmektir. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Milli gemimizin inşasına 2025'te başlıyoruz.
Kıbrız Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan haksız yaptırımları asla unutmadık. Teröristlere yönelik meşru harekatlarımız nedeniyle hedef konulduk. DEAŞ'la sahada göğüs göğüse mücadele ettiğimiz dönemde bile aklı hayale gelmeyecek iftiralara uğradık. Bize parasıyla verilmeyen silahlar eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak onbinlerce TIR'la aktarıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklar birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu. Bu devletler demokrasi düşmanlarını sorgusuz, sualsiz bağırlarına bastı. Suriye'de terör elebaşıları kırmızı halılar serilerek karşılandı.
NATO MESAJI: SOMUT ADIMLAR GÖRMEK İSTİYORUZ
Türkiye ne savunma ihtiyaçlarnı giderilmesinde, ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır.
NATO'da ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimiz hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. İpe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz.
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