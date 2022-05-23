Böcekçi çete çökertildi! Ev değil casus ini çıktı

'Böcek' olarak tabir edilen gizli kamera, ses kaydetme ile dinleme cihazı, gizli ortam dinleme aletlerini internet üzerinden illegal bir şekilde satan çete yakayı ele verdi.

KİŞİSEL EŞYALARIN İÇİNE GİZLENMİŞ!

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı internet siteleri üzerinden, gizli kamera, gizli alan dinleme, gizli ses ve görüntü kaydetme özelliği bulunan cihazların satıldığı saptandı. 'gizliortamdinleme.com' , 'teknohome.net', 'gizlikamera.com' adlı siteler üzerinde yapılan incelemede siparişi için kullanılan numaranın Murat Yıldız adına olduğu tespit edildi. Söz konusu sitede yapılan incelemelerde, minimal kameraların kişisel kullanım eşyaları, elektronik eşyalar ve ev eşyalarının üzerine gizlendiği tespit edildi. Bu materyaller arasında, saat, mouse, oda spreyi, modem, flash bellek ve priz görünümlü kayıt cihazları, kalem ve gözlük görünümlü ses ve görüntü kaydeden cihazlar yer aldı.