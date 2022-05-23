Böcekçi çete çökertildi! Ev değil casus ini çıktı
İnternette ‘böcek' olarak bilinen gizli kamera, ses kayıt ve gizli ortam dinleme cihazlarını satan çete çökertildi. 3 farklı sitede saat, flash bellek, modem ve priz görünümlü kayıt cihazları, kalem ve gözlük görünümlü ses ve görüntü kaydeden cihazlar satışa çıkarıldı. Sipariş hattı üzerine kayıtlı olan 47 yaşındaki Cengiz Erende'nin üzerinde ve evinde onlarca mikro ses ve görüntü kaydetme aleti çıktı. Zanlı ile ilgili 6 seneye kadar hapis talebiyle dava açıldı.
'Böcek' olarak tabir edilen gizli kamera, ses kaydetme ile dinleme cihazı, gizli ortam dinleme aletlerini internet üzerinden illegal bir şekilde satan çete yakayı ele verdi.
KİŞİSEL EŞYALARIN İÇİNE GİZLENMİŞ!
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı internet siteleri üzerinden, gizli kamera, gizli alan dinleme, gizli ses ve görüntü kaydetme özelliği bulunan cihazların satıldığı saptandı. 'gizliortamdinleme.com' , 'teknohome.net', 'gizlikamera.com' adlı siteler üzerinde yapılan incelemede siparişi için kullanılan numaranın Murat Yıldız adına olduğu tespit edildi. Söz konusu sitede yapılan incelemelerde, minimal kameraların kişisel kullanım eşyaları, elektronik eşyalar ve ev eşyalarının üzerine gizlendiği tespit edildi. Bu materyaller arasında, saat, mouse, oda spreyi, modem, flash bellek ve priz görünümlü kayıt cihazları, kalem ve gözlük görünümlü ses ve görüntü kaydeden cihazlar yer aldı.
BAKANLIK: YURDA SOKULMAMASI GEREKİR
KOM Daire Başkanlığı tarafından böcek diye tabir edilen elektronik eşyaların kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında internet üzerinden satışa sunulduğu saptandı. Savcılık, Ticaret Bakanlığı'ndan satışa sunulan söz konusu materyallerle ilgili görüş istedi. Ticaret Bakanlığı, söz konusu materyallerin Türk Gümrük tarife cetvelinde ismen yer almadığını, Türk ceza kanununda suç olarak sayılması gerektiğini ve normal bir ticari ithalat kapsamında yurda sokulmasının söz konusu olmayacağını bildirdi.
GÖZLÜK, POWERBANK DİYEREK İTHAL ETTİLER
Bakanlık, gizli kamera ve benzeri materyallerin yurda kaçak yollarla ülkemize sokulduğunu, saat, kalem, gözlük, powerbank, priz gibi ürünler beyan edilerek ithal edilmiş olabileceğini tespit etti. Murat Yıldız ve kuzeni Neslihan Yıldız'ın farklı illere farklı tarihlerde kargo gönderilerinin bulunduğu bilgisini savcılıkla paylaştı.
ADETA BİR CASUS DEPOSU
Murat Yıldız ifadesinde sipariş telefonunun akrabası 47 yaşındaki Cengiz Erende'nin kullandığını söyledi. Erende'nin üzerinden 13 adet görüntü kaydetmeye yarayan saat görünümlü kayıt cihazı, üç adet flash bellek görünümlü ses kayıt cihazı çıktı. Evinde yapılan aramalarda ise 60 adet flash bellek görünümlü ses kayıt cihazı, bir adet ise flash bellek görünümlü görüntü kaydetmeye yarayan kayıt cihazı çıktı. İki adet powerbank görünümlü ses kayıt cihazı, iki adet gözlük görünümlü ses ve görüntü kaydeden cihaz, bir adet kalem görünümlü GPS cihazı ve bir adet araç anahtarı görünümlü görüntü ve ses kayıt cihazı ele geçirildi.
KAÇAK İŞ YÜRÜTTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Uzmanlık raporuna göre ele geçirilen eşyaların yurda yasal olmayan yollardan sokulduğu ve kaçak olduğu tespit edildi. Şüpheli Cengiz Erende ifadesinde, elindeki cihazları satmak için bulundurduğunu kabul etti. Yasal olarak aldığına dair fatura ve belgeler ise ikametinde bulunamadı.
6 SENE HAPSİ İSTENİYOR
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Fethiye Gümrük Müdürlüğü 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Şüpheli Cengiz Erende'nin kaçak ses ve görüntü kayıt cihazlarını bu özelliğini bilerek ticari maksatla bulundurmak ve satışa sunması nedeniyle hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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