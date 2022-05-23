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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı böyle duyurdu! 11 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı böyle duyurdu! 11 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları'nın Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişinin yakalandığını duyurdu.

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