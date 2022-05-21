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Süleymaniye'de teröristlere SİHA darbesi: 4 PKK/YPG'li öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Süleymaniye’de teröristlere SİHA darbesi: 4 PKK/YPG’li öldürüldü

Son dakika haberine göre Süleymaniye'de PKK/YPG'li teröristlerin aracı SİHA ile vuruldu. Operasyonda 4 PKK'lı terörist öldürüldü. Gelişmeleri A Haber muhabir Sinan Yılmaz aktardı.

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