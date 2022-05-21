Başkan Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, milli takım sporcularını ve teknik heyeti de telefonla arayarak tebrik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM:
"Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları!"
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: GÖNÜLDEN KUTLUYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarı sergileyerek takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörlerimiz Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir ile bronz madalya kazanan Sema Çalışkan ve Elif Güneri'yi canıgönülden kutluyorum. Takım halinde dünya şampiyonu olarak bize bu sevinci yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak?
- TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu?
- Van deprem son dakika: Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...
- 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak?
- Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...
- Açık cezaevi izinlerinde kritik hafta! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 28. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Buse Naz Çakıroğlu kimdir, nereli? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, başarıları nelerdir? İşte hayatı...
- Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülü kazanan isim...