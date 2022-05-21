Başkan Erdoğan’dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan sporculara tebrik

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörlerimiz Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir ile bronz madalya kazanan Sema Çalışkan ve Elif Güneri'yi canıgönülden kutluyorum. Takım halinde dünya şampiyonu olarak bize bu sevinci yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum."

