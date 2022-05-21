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Başkan Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

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Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Başkan Erdoğan’dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan sporculara tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, milli takım sporcularını ve teknik heyeti de telefonla arayarak tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM:

"Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları!"

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarı sergileyerek takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörlerimiz Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir ile bronz madalya kazanan Sema Çalışkan ve Elif Güneri'yi canıgönülden kutluyorum. Takım halinde dünya şampiyonu olarak bize bu sevinci yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum."

Milli boksörlerimizden altın yağmuru MİLLİ BOKSÖRLERİMİZDEN ALTIN YAĞMURU

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Milli boksör Ayşe Çağırır’dan altın madalya MİLLİ BOKSÖR AYŞE ÇAĞIRIR'DAN ALTIN MADALYA
Milli boksörlerimizden altın yağmuru MİLLİ BOKSÖRLERİMİZDEN ALTIN YAĞMURU
Milli boksörlerimizden altın yağmuru

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