Son dakika: Türkiye takım halinde şampiyon oldu! Busenaz Sürmeneli Buse Naz Çakıroğlu Hatice Akbaş ve Şennur Demir dünya şampiyonu oldu!
Son dakika haberleri... İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, altın madalya kazandı.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda final maçına çıktı.
İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı. Buse Naz Çakıroğlu, 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 2. şampiyonluğunu getirdi. 50 kiloda bronz madalyalar Özbek Aziza Yokubova ile İspanyol Laura Fuertes Fernandez'e gitti.
"3 HAFTA ÖNCE KOVID OLDUM AMA..."
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde dünya şampiyonu olan Buse Naz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden Buse Naz, "Çok mutluyum. Herkes bizi desteklemek için günlerdir buraya geliyor. Ev sahibi olduğumuz için daha stresliydik ama onu da desteklerle atlattık. Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce ne yazık ki Kovid-19 geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı ama burada da takım arkadaşlarım ve antrenörlerimiz çok destek oldu. Burada bunun üzerine bu şampiyonluğu alınca daha mutluyum çünkü gerçekten çok zor bir dönemdi." ifadelerini kullandı.
PARİS OLİMPİYATLARI MESAJI
Maç öncesi ringde açılan "Ringlerin Prensesi" pankartına çok mutlu olduğunu anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:
"Önümüzde çok önemli turnuvalar var. Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası gibi. Tabii bunların hepsi Paris Olimpiyatları için. Burada şampiyon olmamız Paris için de umut ışığı oldu. İnşallah orada da madalya almak istiyoruz. Seyircilerimizi ve atmosferi gördükçe hem çok heyecanlanıyorum hem de daha çok motive oluyorum. Ben puan aldıkça onlar bağırıyor. Ben de daha çok puan almaya çalışıyorum."
BİR ALTIN DA HATİCE AKBAŞ'TAN
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya kazandı.
SÜRMENELİ DE DÜNYA ŞAMPİYONU
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun 11. ve son gününde dünya şampiyonu olan Busenaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Yeni sıklette madalya kazanmanın önemine değinen Busenaz, şunları aktardı:
"Karşılaşmadığım rakiplerle karşılaşıyorum. Çok büyük tecrübe benim için. Allah çalışana eninde sonunda veriyor. Çok çalıştım, sabrettim ve çok aç uyudum. Allah, İstiklal Marşı'nı okutturunca her şeyi unutturuyor. Güzel oldu. Ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutmak nasip oldu. Benim hırçınlığım sürdüğü sürece o şampiyonluklar her zaman gelecek. İnanan, çok çalışan, isteyen bir Buse'yi ringde kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum. Daha çok başarıların geleceğini düşünüyorum. 2024'teki olimpiyat en önemli hedefimiz tabii. İkinci olimpiyat madalyamızı alıp ülkemize getirmek istiyoruz."
Seyircilere boksun güzel yanlarını göstermeye çalıştığını anlatan milli boksör, "Seyircilere boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu göstermek istiyorum. Zevk aldırmak istiyorum. Çıkışlar, güzel vuruşlar, kombineler ve agresiflikler yapıyorum. Çünkü onlara boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu Busenaz'ın neler yapabileceğini göstermek istiyorum. Bizi sadece burası izlemiyor, dünyada boksu seven herkes izliyor. Onlara da burada birazcık deli ve agresif bir Türk kızı olduğunu göstermek istiyorum." diye konuştu.
TARİHİ BAŞARI: 5. MADALYA GELDİ!
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, altın madalya kazandı.
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