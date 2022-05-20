Son dakika: Türkiye takım halinde şampiyon oldu! Busenaz Sürmeneli Buse Naz Çakıroğlu Hatice Akbaş ve Şennur Demir dünya şampiyonu oldu!

"3 HAFTA ÖNCE KOVID OLDUM AMA..."

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde dünya şampiyonu olan Buse Naz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden Buse Naz, "Çok mutluyum. Herkes bizi desteklemek için günlerdir buraya geliyor. Ev sahibi olduğumuz için daha stresliydik ama onu da desteklerle atlattık. Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce ne yazık ki Kovid-19 geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı ama burada da takım arkadaşlarım ve antrenörlerimiz çok destek oldu. Burada bunun üzerine bu şampiyonluğu alınca daha mutluyum çünkü gerçekten çok zor bir dönemdi." ifadelerini kullandı.