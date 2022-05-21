TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TSK'nın Uzman Çavuş, subay ve astsubay tayin başvuruları ile yapılacak atamalar için beklentiler haziran ayının gelmesi ile yoğunlaştı. TSK personelleri, Uzman çavuş, subay, astsubay tayin sonuçları ile yeni görev yerlerini öğrenebilecek. Peki, TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu?