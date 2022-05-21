TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu?
TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tayin başvurusunda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri uzman çavuş, subay, astsubay, rütbelerindeki personeller, Türk Silahlı Kuvvetleri atama ve tayin duyurusuna odaklandı. Peki, TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu?
TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TSK'nın Uzman Çavuş, subay ve astsubay tayin başvuruları ile yapılacak atamalar için beklentiler haziran ayının gelmesi ile yoğunlaştı. TSK personelleri, Uzman çavuş, subay, astsubay tayin sonuçları ile yeni görev yerlerini öğrenebilecek. Peki, TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu?
TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip haziran ayı içerisinde netlik kazanıyor. Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil. TSK tayinleri hakkında ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi ön görülüyor.
JANDARMA TAYİN VE ATAMALARI BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.
2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.
Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.
Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.
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- TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu?
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