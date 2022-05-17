Dünya şampiyonu Fatma Damla Altın’dan Başkan Erdoğan’a lahana dolması ve madalya sözü

"SPORCULARA 'SİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ' DEDİ"



Fatma Damla Altın'ın antrenörü Aytunç Göz "Cumhurbaşkanımızın engelli bireyler adına orada ifade ettiği çok güzel kelimeler vardı, 'Onlardan asla vazgeçmeyeceğini ve onların her zaman zirvede olacağını, ön planda olacağını' söyledi. Bu farkındalık ile umut ediyorum ki ulaşabildiğimiz kadar çocuğa da ulaşacağız" diye konuştu.





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