Dünya şampiyonu Fatma Damla Altın'dan Başkan Erdoğan'a lahana dolması ve madalya sözü
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda iki kez altın madalya kazanan özel milli sporcu Fatma Damla Altın, Başkan Erdoğan ile geçtiğimiz hafta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde bir araya gelip sohbet etme imkânı buldu.
Başkan Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'yla selfie çeken Altın o anlarda yaşadığı heyecanı ve Erdoğan'a verdiği iki sözü anlattı:
Görüşmede Cumhurbaşkanımızı Samsun'a davet ettim. Bana, 'Kara lahana dolması yapmayı biliyor musun?' diye sordu, 'Evet' dedim. 'Kiminle yapıyorsun?' dedi. Antrenörüm Aytunç Göz'ün annesi Vildan Göz teyzemizle yapıyoruz' dedim. 'Türk kahvesi de yapıyorum' dedim, 'Gerçekten mi?' dedi, 'Evet yapıyorum' dedim.
'Tamam o zaman not alın geliyoruz' dedi. O anki heyecanım çok büyüktü. Cumhurbaşkanımıza iki söz verdim. Birincisi, Samsun'da evimizde kara lahana dolması yapma sözünü verdim. Diğeri de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya sözü. İki sözümü de tutacağım.
"SPORCULARA 'SİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ' DEDİ"
Fatma Damla Altın'ın antrenörü Aytunç Göz "Cumhurbaşkanımızın engelli bireyler adına orada ifade ettiği çok güzel kelimeler vardı, 'Onlardan asla vazgeçmeyeceğini ve onların her zaman zirvede olacağını, ön planda olacağını' söyledi. Bu farkındalık ile umut ediyorum ki ulaşabildiğimiz kadar çocuğa da ulaşacağız" diye konuştu.
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