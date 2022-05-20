Pakistan ile ortak savunma projeleri! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"ORTAK GELECEĞİMİZE UZANAN YOLLARI SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ"

Ülkemiz tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan bu gemilerin hepsinin de üretim süreçleri planlandığı şekilde yürüyor. Hava savunmadan bunun yanında denizaltı savunmaya kadar her türlü askeri görevi icra edebilecek bu dört geminin teslimatları 2023 Ağustosundan başlayarak 6'şar ay arayla yapılacak. Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa kadar daha pek çok savunma sanayii projesi var. Bunları da aşama aşama hayata geçirerek dostluğumuzu perçinleyecek, ortak geleceğimize uzanan yolları sağlamlaştıracağız.