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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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