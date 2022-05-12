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Son dakika: AK Parti MKYK Toplantısı | Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor

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Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika: AK Parti MKYK Toplantısı | Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ( MKYK) Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulunuyor.

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