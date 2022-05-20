20 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2022
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA