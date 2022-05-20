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Terör örgütü propagandası yapan müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Terör örgütü propagandası yapan müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın porpagandasını yapan ve hakkında arama kararı bulunan müzisyen Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

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