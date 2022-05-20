AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da Başkan Erdoğan’ın katılacağı şölene gençleri davet etti

"İSMİNE YAKIŞAN BİR GENÇLİK ŞÖLENİNİ BURADA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ömer Çelik, programa katılmak için gençlerin Adana'ya gelmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün genç kardeşlerimizi, Türkiye'nin her tarafındaki genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi yarın buraya Sayın Cumhurbaşkanı'mızla buluşmaya bekliyoruz. Saatlerce burada bir birliktelik, beraberlik söz konusu olacak. İsmine yakışan bir gençlik şölenini burada gerçekleştireceğiz. Gençliğe her zaman doğruyu söyleyen, siyaseti her zaman gençlerle yapan, gençlerin her zaman önünü açan bir siyasi lidere sahibiz. Cumhurbaşkanı'mız siyasi hayatının ilk zamanlarından başlayarak bugün de güçlü bir şekilde gençlik politikalarının hamiliğini sürdürmeye devam ediyor. Siyasi hareketimiz bu bakımdan da bir genç hareketidir, gençlik hareketidir.

Gerek dinamizmiyle gerek Türkiye'deki genç kardeşlerimize ulaşma potansiyeliyle her kesimden, sosyal kademeden genç arkadaşımızla ilişkilerimizin kuvveti, yoğunluğu ve sürekliliği bakımından tüm bunlara baktığımız zaman aylardır, yıllardır araya pandeminin girdiği dönemlerden itibaren çeşitli gençlik toplantıları yaptık. Bunların birçoğu görkemli oldu. Onun yanı sıra birçok arkadaşımız, partimiz sürekli olarak gençlerle buluştu. Bu büyük bir zirve olacak. Son yıllardaki bütün çalışmaların taçlandığı bir zirveye dönüşecek. Yarın bütün kardeşlerimizi, genç arkadaşlarımızı, Türkiye'nin en büyük gençlik şölenine burada, Adana'da, stadyumda Cumhurbaşkanı'mızla buluşmaya davet ediyoruz."