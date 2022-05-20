20 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bşkan Erdoğan, "İstanbul'un şu anda Büyükşehir Başkanlığı'nı üstlenmiş olan kişi veya kişilerin bu anlamda attığı bir adım var mı? Suyu akmayan bir musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz" diyerek İBB'yi eleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA