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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu

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Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluştu

Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik" mesajını paylaştı.



Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, buluşmanın tamamının bugün saat 21'de sosyal medya hesaplarından ve televizyon ortak yayınlarından takip edilebileceğini de ifade etti.

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