19 Mayıs kısa, uzun, farklı ve keşfedilmemiş sözleri! Atatürk'ün sözleriyle, bayraklı Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları!
19 Mayıs kısa, uzun, farklı ve keşfedilmemiş sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla karşılanırken 19 Mayıs mesajları ile duygular dile geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençlerine armağan ettiği bu bayram birbirinden özel, kısa, uzun, resimli Atatürk görselleri ile sosyal medyada paylaşılıyor. İşte, Atatürk'ün sözleriyle, bayraklı Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları...
Atatürk'ün sözleriyle, bayraklı Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin kurulmasında önemli bir tarih olan 19 Mayıs günü coşkuyla kutlanıyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Milli Mücadelemizin dönün noktası olan bu önemli günde vatandaşlar birbirlerine kutlama mesajları gönderiyor. Peki, 19 Mayıs kısa, uzun, farklı ve keşfedilmemiş sözleri..
RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI
Türk Milleti'nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar dileyerek 19 mayıs gençlik ve spor bayramını kutlarım.
Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız." diyen Atatürk, Türk Gençliğinin her zaman başarılı olacağına inancını dile getirmiştir.
Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Tüm olumsuzluklara rağmen Atatürk ve Arkadaşları önderliğinde tüm halkımızca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak Gençlerimizin en başta gelen görevidir.
Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.
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- 19 Mayıs kısa, uzun, farklı ve keşfedilmemiş sözleri! Atatürk'ün sözleriyle, bayraklı Ondokuz Mayıs anma kutlama mesajları!
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