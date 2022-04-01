CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu küçük düşüren sözler: Aday olmasını istemem
Millet İttifakı'nda henüz belirlenemeyen cumhurbaşkanı adayı krizi, gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir duruma dönüştü. İttifak henüz tüm üyelerin mutabık olduğu bir aday belirleyemedi. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem" diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İmamoğlu ve Yavaş'ın kazanma ihtimali yüzde 100" iddiasında bulundu, CHP liderine resti çekti.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem" diyen Özcan, "İmamoğlu ve Yavaş'ın kazanma ihtimali yüzde 100" diyerek belediye başkanlarını galeyana getirip, Kılıçdaroğlu'nu da küçük düşürdü.
"SÖZÜNÜ YİYİP ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Özcan, Kılıçdaroğlu'nun daha önceki sözlerini hatırlatarak "Sayın Genel Başkan ile ilgili yorum yapmayayım ama Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız?
Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü defalarca genel başkanlar aday olmamalı dedi. Sayın genel başkanın o sözünü yiyip aday olacağını düşünmüyorum.
6 parti odak aday gösterecek mi belli değil, henüz netleşmedi. Hepsi de parlamenter sisteme dönüşten söz ediyor. Genel Başkanlar parlamenter sistemin doğal başbakan adayıdır. Ben Sayın genel başkanın aday olmasını istemem ama aday olursa oy veririm." dedi.
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