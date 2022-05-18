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Son dakika: İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya başvurdu

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika: İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO’ya başvurdu

Son dakika haberi... İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya resmi başvuruda bulundu.

Finlandiya ve İsveç, NATO ittifakına katılmak için müttefik karargahında resmi başvuruda bulundu.

Başvurunun ardından katılım takviminin birkaç hafta sürmesinin beklendiği aktarıldı.

Diplomatlar, 30 müttefik parlamentonun tümünün onaylanmasının bir yıla kadar sürebileceğini belirtti.

detaylar gelecek...

İsveç ve Finlandiya NATO’ya başvurdu İSVEÇ VE FİNLANDİYA NATO'YA BAŞVURDU

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