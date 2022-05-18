Son dakika: İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya başvurdu
Son dakika haberi... İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya resmi başvuruda bulundu.
Finlandiya ve İsveç, NATO ittifakına katılmak için müttefik karargahında resmi başvuruda bulundu.
Başvurunun ardından katılım takviminin birkaç hafta sürmesinin beklendiği aktarıldı.
Diplomatlar, 30 müttefik parlamentonun tümünün onaylanmasının bir yıla kadar sürebileceğini belirtti.
detaylar gelecek...
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