18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Finlandiya ve İsveç NATO başvurusu! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Başvurular tarihi bir adım
Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı. Stoltenberg, “Başvurular tarihi bir adım, iki ülkenin NATO üyeliği güvenliğimizi artıracak” dedi. Başvuruların haziran ayındaki NATO zirvesinde sonuçlanması bekleniyor. Peki Türkiye NATO'da veto hakkını kullanır mı? Gelişmeleri Fransa’dan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.