Tokat’ta katliam gibi kaza! 2 ölü, 12 yaralı
GÜNDEM AA
Tokat'ta meydana gelen feci kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 2 şahsın yaşamını yitirdiği kaza sonucunda 12 şahıs yaralandı. Kazanın ardından bir takım kazazedeler yerlerde görülürken, yaralılardan sağık durumu ciddi olanların da olduğu belirtildi.
Tokat'ta içindeki işçilerin olduğu panelvan tipi minibüs ile arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 şahıs yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
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