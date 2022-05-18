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Tokat’ta katliam gibi kaza! 2 ölü, 12 yaralı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Tokat’ta katliam gibi kaza! 2 ölü, 12 yaralı

Tokat'ta meydana gelen feci kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 2 şahsın yaşamını yitirdiği kaza sonucunda 12 şahıs yaralandı. Kazanın ardından bir takım kazazedeler yerlerde görülürken, yaralılardan sağık durumu ciddi olanların da olduğu belirtildi.

Tokat'ta içindeki işçilerin olduğu panelvan tipi minibüs ile arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 şahıs yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tokat-Niksar kara yolu Gökdere kavşağında sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 60 DG 245 plakalı otomobil ile işçi taşıyan 60 AAN 064 plakalı panelvan tipi minibüs çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Yaralanan 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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