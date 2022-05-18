Askerimizi şehit eden füze İsveç’ten!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç, Amerika birlikte geliştirdiği zırh delici özelliği de bulunan AT-4 tanksavar füzelerden binlercesini Suriye'ye de PKK/YPG'ye gönderdi. Terör örgütü PKK ile diğer örgütlerinin Avrupa'da 'güvenli liman' olarak gördüğü İsveç'in, omuzdan atılabilen bu füzeleri ile hem Suriye'de, hem kuzey Irak'ta, hem de Güneydoğu'da, çok sayıda askerimiz şehit oldu.