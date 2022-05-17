Son dakika | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Kurban Bayramına kadar durmayacağız, sürekli saha ve gönüllerde olacağız. Adım adım 2023'e ulaşacağız, ilçe ilçe gezip insanlarımızla görüşüp desteklerini isteyeceğiz. Eylül başında siyasi çalışmalarımızda üçüncü etaba geçmiş olacağız.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATOYA GİRMESİ

NATO 1949 tarihinde kurulduğunda bünyesinde 12 ülke varken şuan 30 ülke vardır. Rusya'nın itirazlarından bir tanesi NATO'nun Doğu'ya uzamasıdır. NATO'nun Rusya sınırlarında tutunması dünya barışına bir katkı sağlamayacaktır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin bizim için 3 önemli sakıncası vardır. Rusya'nın siyasi ve askeri tepkiselli kışkırtılmış olacaktır.

"MHP, ÜYE OLMALARINA KARŞIDIR"

İsveç ve Finlandiya'nın bekleme odasına alınması doğru karardır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığı zamansız ve yersizdir. MHP, üye olmalarına karşıdır.

Türkiye'ye bazı NATO ülkeleri tarafından yaptırım ve kısıtlama uygulanmaktadır. F-16'lar konusunda somut gelişme yoktur. ABD, PKK/YPG'ye inatla, iştahla destek vermeyi sürdürmektedir. ABD Dışişleri Bakanı'nın terör örgütleriyle fikir ve temel birliğinden ne zaman vazgeçeceklerini söylemesi tutarlı ve ilkeli bir açıklama olacaktır.

"BUNUN SONU BARIŞ DEĞİL, SAVAŞTIR"

MHP'nin kanaati bellidir. Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden NATO'ya yeni üye katılımı dünyayı yeni bir ateşe sürükleyecektir. Herkesi uyarıyorum, bunun sonu barış değil, topyekun savaştır. Türkiye hak ve hukukun yanındadır."