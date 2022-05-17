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Rize-Artvin Havaalanı'na SOLOTÜRK kokpitinden bakış! İşte nefes kesen görüntüler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Rize-Artvin Havaalanı’na SOLOTÜRK kokpitinden bakış! İşte nefes kesen görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Rize-Artvin Havaalanının Açılış Töreni'nde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibinin kokpit görüntülerini paylaştı.

Türkiye'nin dünya çapında hayranlıkla takip edilen SOLOTÜRK ekibi, Rize-Artvin Havaalanı'nın Açılış Töreni'nde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin kokpit görüntülerini paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte açtığı Rize-Artvin Havaalanı semalarındaki SOLOTÜRK heyecanla takip edildi.

İşte SOLOTÜRK ekibinin kokpit görüntüleri;

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