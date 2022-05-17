Kadıköy’de değnekçi hukuksuz bir şekilde para isterken yakalandı
YAŞAM İHA
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde aracını park etmek isteyen şoförlerden hukuksuz bir şekilde para isteyen değnekçi yakayı ele verdi. Değnekçiye adli işlem yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, "Korsan Otoparkçılık (Değnekçilik)" konusuna ilişkin Kadıköy ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; Kadıköy ilçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde aracını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret istediği tespit edilen V.K. adlı kişi, Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan şahsa, 2 bin 918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem yapıldı.
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