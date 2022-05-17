17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de değnekçi hukuksuz bir şekilde para isterken yakalandı

Kadıköy’de değnekçi hukuksuz bir şekilde para isterken yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
ABONE OL
Kadıköy’de değnekçi hukuksuz bir şekilde para isterken yakalandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde aracını park etmek isteyen şoförlerden hukuksuz bir şekilde para isteyen değnekçi yakayı ele verdi. Değnekçiye adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, "Korsan Otoparkçılık (Değnekçilik)" konusuna ilişkin Kadıköy ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; Kadıköy ilçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde aracını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret istediği tespit edilen V.K. adlı kişi, Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahsa, 2 bin 918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

Değnekçi kıskıvrak yakalandı DEĞNEKÇİ KISKIVRAK YAKALANDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA