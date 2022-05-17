Kadıköy’de değnekçi hukuksuz bir şekilde para isterken yakalandı

Konu ile ilgili yakalanan şahsa, 2 bin 918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

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