AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na "Aliya İzzetbegoviç" tepkisi

Çelik "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetebegoviç'in karargahı için "mağara" ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.