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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs 2022 korona virüs tablosu | İşte günün vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs 2022 korona virüs tablosu | İşte günün vaka ve vefat sayıları

Son dakika... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik vaka ve vefat rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 138 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 1608 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1219 oldu.

Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosunu web sitesi üzerinden duyurdu.

17 Mayıs 2022 tarihinde 24 saatte koronavirüsten kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Son 24 saatte 138 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 1608 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1219 oldu.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (17 NAYIS 2022)

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 650 bin 166 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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