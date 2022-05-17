Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar 12 defa uzatılan izinler Mayıs ayının son haftası itibarıyla bitecek. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda...