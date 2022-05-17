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Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

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Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi? Gözler Kabine Toplantısı’nda...

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konu ile alakalı Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan mahkumların izinlerinin ne zaman biteceği duyuruldu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar 12 defa uzatılan izinler Mayıs ayının son haftası itibarıyla bitecek. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanıyacak.

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi Izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022'den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

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