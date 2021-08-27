Son dakika: Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te: İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti! Başçarşı Camii’nin açılışını yaptı

Açılışta konuşan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Başçarşı Hoca Durak Camisi'nin Bosna Hersek ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Caminin 1527'de Saraybosna'nın merkezi olan Başçarşı meydanında Hoca Durak tarafından inşa edildiğini anımsatan Başkan Erdoğan, "Bu abidevi eser, aradan geçen 5 asırlık sürede, yangınlar, savaşlar, yıkımlar görmüştü. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştı. Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde, dış duvarları ve iç mekanında ciddi tahribat oluşmuştu." dedi.

Savaştan sonra caminin kullanıma açılabilmesi için acil ihtiyaçlara yönelik bir tamirat yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Saraybosna'nın sembolü olan bu eserini tekrar eski görkemine kavuşturmak amacıyla 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015'te iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin restorasyonu için bir iş birliği protokolü imzaladık. 2017'de başlayan restorasyon çalışmasında, caminin dış beden duvarlarında, kubbesinde gerekli tamirat yapılarak, harim kubbesi ve son cemaat kubbeleri kurşun ile kaplandı." bilgisini verdi.