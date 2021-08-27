Son dakika: Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te: İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti! Başçarşı Camii'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Başkan Erdoğan daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışına katıldı. Başkan Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinin detaylarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Ece Altuğ, "Başkan Erdoğan Başçarşı Camii'nin açılışını yaptıktan sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak" dedi.
Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı.
Erdoğan, Kovaçi Şehitliği'nde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaretinin ardından "Saraybosna'nın kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'na geldi. Erdoğan burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazını tarihi Başçarşı Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, namazın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kapsamlı bir restorasyondan geçirilen klasik Osmanlı dönemi camilerinden Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışta konuşan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Başçarşı Hoca Durak Camisi'nin Bosna Hersek ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.
Caminin 1527'de Saraybosna'nın merkezi olan Başçarşı meydanında Hoca Durak tarafından inşa edildiğini anımsatan Başkan Erdoğan, "Bu abidevi eser, aradan geçen 5 asırlık sürede, yangınlar, savaşlar, yıkımlar görmüştü. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştı. Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde, dış duvarları ve iç mekanında ciddi tahribat oluşmuştu." dedi.
Savaştan sonra caminin kullanıma açılabilmesi için acil ihtiyaçlara yönelik bir tamirat yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Saraybosna'nın sembolü olan bu eserini tekrar eski görkemine kavuşturmak amacıyla 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015'te iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin restorasyonu için bir iş birliği protokolü imzaladık. 2017'de başlayan restorasyon çalışmasında, caminin dış beden duvarlarında, kubbesinde gerekli tamirat yapılarak, harim kubbesi ve son cemaat kubbeleri kurşun ile kaplandı." bilgisini verdi.
SALGIN NEDENİYLE RESMİ AÇILIŞI ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK
İç mekanda üç dönem kalem işinin tezyinat projesinin tamamlandığını belirten Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Böylece camimiz kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonucunda geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Esasen caminin açılışını 21 Mart 2020'de, Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle camimizin resmi açılışını ertelemek zorunda kaldık. Bugün sizlerle birlikte, mübarek cuma gününde bu açılışı gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
Tevbe Suresi'nde 'Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Rabb'ime bizlere bu güzel camiyi, aslına uygun bir şekilde, eski ihtişamına kavuşturma imkanı verdiği için sonsuz hamdüsenalar ediyoruz."
CAMİLERİMİZİ MERKEZ EDİNEREK HER ALANDA KENDİMİZİ GELİŞTİRMENİN YOLLARINI ARAMALIYIZ
Camilerin, tüm insanların birliğinin sembolü, tüm Müslümanların da kardeşliğinin ve vahdetinin nişanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Peygamber efendimizden beri camiler ilmin, hikmetin, öğrenmenin ve öğretmenin de merkezidir. Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekanların ötesinde, camilerimizi merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilerimize daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin, özellikle genç kızlarımızın buralardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız. Gayri Müslim dostlarımızın buralara gönül rahatlığıyla, asla çekinmeden, korkmadan, ürkmeden gelebilmelerini temin etmeliyiz. Başçarşı Hoca Durak Camisi'nde okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Namazlarıyla, zikirleriyle, dualarıyla bu eseri ihya edecek Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum."
Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek camini açılışını gerçekleştirdi.
Açılışa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da katıldı.
İZZETBEGOVİÇ'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.
Kovaçi Şehitliği'ne girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya'nın mezarına çelenk bıraktı, dua etti.
Erdoğan, daha sonra Bosna Hersek İslam Birliği binasını ziyaret etti.
Erdoğan'a ziyaretinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı eşlik etti.
Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN BOSNA HERSEK'TE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bosna Hersek'e geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN BOSNA HERSEK PROGRAMI
A Haber muhabiri Ece Altuğ Başkan Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti hakkındaki detayları canlı yayında anlattı.
Başkan Erdoğan'on programını aktaran Ece Altuğ, "Başkan Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti resmi olarak başladı. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı şehitlik oldu. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabirini ziyaret eden Başkan Erdoğan temaslarına devam edecek. Başkan Erdoğan bu ziyaretinin ardından Başçarşı Camii'nin açılışını yaptı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve Konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Erdoğan onuruna verilecek çalışma yemeğine katılacak. Günün sonunda da Başkan Erdoğan basın toplantısı yapmak için basın karşısına geçeceği öngörülüyor." şeklinde konuştu.
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