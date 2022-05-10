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Son dakika | Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Son dakika | Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY üyesi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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