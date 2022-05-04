04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Son dakika | FETÖ şüphelisi 8 kişi yakayı ele verdi

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Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Son dakika | FETÖ şüphelisi 8 kişi yakayı ele verdi

Son dakika haberi...Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

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