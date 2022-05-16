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Teröristlerin inlerine girildi! Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Teröristlerin inlerine girildi! Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika haberi...Van’ın Çatak ilçesinde tespit edilen mağarada mühimmat, 90 adet tüp, amonyum nitrat, akaryakıt ve muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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