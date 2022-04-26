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Son dakika | Tekirdağ'da PKK-KCK operasyonu! HDP'li İl Başkanı Cahit Dilek hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Son dakika | Tekirdağ’da PKK-KCK operasyonu! HDP’li İl Başkanı Cahit Dilek hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Tekirdağ'da PKK-KCK soruşturması kapsamında HDP İl Başkanı Cahit Dilek'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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