HDP PKK’ya böyle para kaynağı sağlamış! Emniyet Müdürlüğü tek tek deşifre etti

PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına ve örgütün ekonomik/mali alan yapılanmasında görev alan üst düzey örgüt mensuplarının ve para hareketlerinin deşifresine yönelik istihbarı çalışmalar neticesinde; Örgütün finans kaynakları, yöntemleri, kurye ve haberleşme trafikleri, belediyelerde yaptıkları usulsüzlüklerle temin edilen yüklü miktarda paranın örgüte aktarımına ilişkin deliller, tespitler ve beyanlar ışığında, Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Başsavcılık ile koordineli soruşturma başlatılmıştı.

PKK'YA BİR DARBE DE EMNİYETTEN

Yaklaşık bir yıl süren ön hazırlık ve teknik analiz çalışmaları sonrasında Ankara merkezli olarak 13 ilde terör örgütü içerisinde kırsal alanda sorumlu düzeyde silahlı olarak faaliyet yürüten 91 şüpheliye yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ikametleri ve araçlarında detaylı aramalar gerçekleştirildi. Ekonomik-mali alan yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü anlaşılan bir kısım şüphelilerin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

KIRSALDA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin adreslerinde yaptığı aramalarda; silahlı faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, terör örgütünü simgeleyen paçavralar ile bir kısım şüphelinin geçmiş yıllarda kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüklerine dair fotoğraflar ele geçirildi. Ayrıca 250 bin dolar, 1 kalaşnikof, 1 hücum yeleği, 3 tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, çok sayıda çeşitli ebat ve çaplarda kullanılmaya hazır çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirildi. Şüphelilere ait çok sayıda içeriğinde örgütsel veri bulunan dijital materyal, hard diskler, flaş bellekler, uyuşturucu madde, çok sayıda çek-senet, belge ve örgüt faaliyetleri kapsamında yapılan para dağıtımı ve toplanmasına ait listeler ile şüphelilere ait el yazısı notlar el konuldu.

TERÖRLE MÜCADELE UZMANLARI DÖKÜMANLARI TEK TEK İNCELEDİ

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gözaltında bulunan şüpheliler, 12 günlük süre zarfında, oluşturulan özel ekipler tarafından soruşturma kapsamındaki delillendirme çalışmaları devam etti. Elde edilen dijital materyaller üzerinde Terörle Mücadele Uzmanlarınca dijital kazıma yöntemiyle yapılan çalışmalar neticesi örgütsel doküman, listeler, dekontlar, fotoğraflar, videolar ve veriler geri getirildi. Yapılan incelemelerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarının konuşma içerikleri, terörist başı ve örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ile şüphelilerin; etkisiz hale getirilen veya örgüt mensubu olmaları nedeniyle cezaevinde olanların ailelerine yapılan para transferlerine ilişkin dokümanlar, dekontlar ve faturalar tespit edildi.

TEKNİK ANALİZDE ORTAYA ÇIKTI

Ankara TEM Şube Müdürlüğünden 11 günlük gözaltı süresince gece-gündüz avukatlarının şüphelilerle görüşmeye devam etmelerine rağmen şüphelilerin birbirleri ile çelişkili beyanlar verdi. Örgütsel para trafiklerine ilişkin tespitlere rağmen buna ilişkin sorulara hatırlayamıyorum gibi cevaplar verdikleri öğrenilen şüphelilerin HTS ve teknik analizler ile tespit edilen örgütsel buluşmalarına ilişkin sorulara da aynı şekilde cevap verdikleri veya bir kısmının susma hakkını kullandığı, kandilde PKK/KCK terör örgütü sözde- eğitimine katıldığı fotosu sorulan şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HDPli ve eski Belediye Başkan vekilleri, HDP ve DBPli eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski Parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunan şüpheliler hazırlanan 98 klasör tahkikat evrakı ile adli makamlara sevk edildi.