Son dakika: Başkan Erdoğan'dan “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Her alanda engelli kardeşlerimize imkanlar sağladık. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız." dedi.
Başkan Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.
İşte açıklamalarından öne çıkanlar:
Buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın Engelliler Haftası'nı tebrik ediyorum. Hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarıları ile hepimize örnek oluyorlar. Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında ifithar verici başarılara imza atıyorlar. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.
HİÇ KİMSE BEDENSEL ENGELİ NEDENİYLE SOSYAL HAYATIN DIŞINA İTİLEMEZ
Hangi kökene, inanca, kültüre sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Bizim siyaset ve devlet anlayışında hiç kimse insani vasıflarından, doğulştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Hiç kimse dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli nedeniyle sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız.
85 milyonun tüm fertleri gibi engelli kardeşlerimizin hiçbir sorun yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz. Hakkari'den Edirne'ye 81 vilayetimizdeki binlerce engelli gencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız. İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz. Spor özellikle engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını sağlayan bir faaliyet alanıdır. Türkiye'de çok uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da önyargıların kurbanı olmuşlardır. Sürekli 'yapamazsınız' denilerek özgüvenleri törpülenmiştir. Hayata katılmalarını teşvik edecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değildi. Bu tabloyu biz kökten değiştik. Engellilerimizin sorunlarını çözmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik. Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010'da yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasa güvencesine aldık. Evde bakım desteği, yardımı, umut evleri gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik.
SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
Okula gidemeyen çocukları için evleri ve hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz. 453 bin toplam özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız.
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