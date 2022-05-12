Son dakika: Başkan Erdoğan’dan “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde önemli açıklamalar

85 milyonun tüm fertleri gibi engelli kardeşlerimizin hiçbir sorun yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz. Hakkari'den Edirne'ye 81 vilayetimizdeki binlerce engelli gencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız. İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz. Spor özellikle engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımını sağlayan bir faaliyet alanıdır. Türkiye'de çok uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da önyargıların kurbanı olmuşlardır. Sürekli 'yapamazsınız' denilerek özgüvenleri törpülenmiştir. Hayata katılmalarını teşvik edecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değildi. Bu tabloyu biz kökten değiştik. Engellilerimizin sorunlarını çözmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik. Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010'da yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasa güvencesine aldık. Evde bakım desteği, yardımı, umut evleri gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik.