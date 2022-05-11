Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin mülteci provokasyonuna tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bay Kemal'in isteğiyle muhacirleri göndermeyiz" dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "BM'de mülteci sorununu ele almıyor" iftarasına ise "Kulağı var duymaz" sözleriyle cevap verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Gündüz başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar süren programlar, salgın döneminde mesafeli durmak zorunda kaldığımız milletimizle yeniden hasret giderme, kucaklaşma vesilesi oldu.
Seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. Bu tempoyu asla düşürmeden yeni araçlar ve yöntemlerle sürdürerek çalışmalarımızı 2023 Haziran'ına kadar devam edeceğiz. 16'ıncı seçim zaferimize hep birlikte ulşaşacağız.
Elbette her seçim önemlidir, kritiktir.
Bu seçimlere küresel krizlerin olduğu bir dönemde giriyorurz. İlk işareti 2008'de başlayan salgınla yeni bir boyuta ulaşan bu sarsıntı, Rusya-Ukrayna savaşıyla başka bir boyut kazandı. Küresel kriz tehditler kadr önümüze fırsatlar da çıkardı.
Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye tarımdan spora milletimizin en üst standartlarda hizmet almasını sağladık. Terör örgütünün başını hem sınırlarımızda hem de sınır ötesinde ezerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile istikbal kaygısını ortadan kaldırdık.
Milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek şekilde yükselttik. Türkiye'yi sadece vatandaşlarının değil, tüm mazlumların umudu bir ülke haline getirdik.
Tüm bu mücadelelerin asıl meyvesini toplayacağımız, güçlü ve büyük Türkiye'nin inşasını tamamlayacğaımız bir dönemin eşiğindeyiz.
Bu seçim AK Parti için, Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Kılıçdaroğlu çıkmış, Erdoğan BM'de sığınmacılar konusunu hiç gündeme getirdi mi? diye soruyor. Anlaşılan o ki bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Tabii bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz. Yine dün çıkmış "Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı" diyor. Müzakereler yürüttüğümüzden haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki...
Bu tür bir insandan yalandan başka ne beklersiniz. Bize saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zatın hezeyanlarına parti sözcümüz gerekli cevabı verdi.
Kılıçdaroğlu'nun devlet yönetmek adına bildiği tek şey hastanelerde hastaların rehin kaldığı SSK Genel Müdürlüğüdür.
"VESAYET ODAKLARIYLA BİZ KAVGA ETTİK, SEN EDEMEZSİN"
Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda ifade ettiği 'Kavga etmeye geliyorum' sözünü ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette kavgalar vardır. Biz vesayet odaklarıyla kavga ettik, sen edemezsin. Bunlar kiminle kavga etmeye geliyor, milletle kavga etmeye geliyorlar.
Başta ABD olmak üzere, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri silah ve mühimmatı Türkiye'deki teröristlere gönderdiler. Biz bunlarla mücadele ediyoruz Bay Kemal?
NATO'da beraber olduğunuz Türkiye'ye tehdit oluşturan bu terör örgütüne bir kez bile dirsek gösterdiniz mi? Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Bunlara güven olmaz."
SEÇİMİ GÖRMEDEN TİTREMEYE BAŞLADILAR
Masa diye kurdukları 6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı. Muhalefet diye ortada salınanların ne dediklerine bakıyoruz, çıkan manzara şu: Kimi çıkıyor ülkemizin iftihar meselesi eserlerine sataşıyor. Bunlar cambaz. Sürekli kılık kıyafetle savaşmışlardır. Şimdi vitrin için bazı siparişler veriyorlar ve bu siparişleri vitrinlerde sergiliyorlar. Kimi çıkıyor sığınmacı düşmanlığı üzerinden nefret suçları işliyor. Kimi gizleyemediği kibriyle herkesi ötekileştiriyor, herkese parmak sallıyor.
KARDEŞLERİMİZİ GERİ GÖNDEREMEYECEKSİNİZ
Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları ne Bay Kemal'in, ne yandaşlarının dedikleriyle bu görevde olduğumuz sürece bu ülkeden asla geri itmeyiz, ötelemeyiz. Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur. Ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bu medeniyette muhacirlik, ensarlık var. 'Ölümden ölüm beğen' diyenlerin kovduğu, bize sığınan kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, insiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz onları asla silahla, silah sayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan Suriyeli, Afgan hepsi bir gönül huzuru içine giriyor. Onların ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.
RİZE ARTVİN HAVALİMANI
Rize - Artvin Havalimanı'nın açılışını cumartesi günü yapıyoruz. Biz eser üretiyoruz Bay Kemal. Ya bir dikili mumun var mı onu göster. Yapılanları hakaretle eleştirmektir. Bir taraftan otoyollarımızı, otobanlarımızı, tünellerimizi devam ettiriyoruz.
Ekonomi programımızın ilk ayağı ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan asla vazgeçmemektir. İkinci aşaması insanların iş sahibi olmasına öncelik vermektir. Üçüncüsü ise fiyatları kontrol altına almak ve gelirleri yükseltmektir.
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