Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Bu seçimlere küresel krizlerin olduğu bir dönemde giriyorurz. İlk işareti 2008'de başlayan salgınla yeni bir boyuta ulaşan bu sarsıntı, Rusya-Ukrayna savaşıyla başka bir boyut kazandı. Küresel kriz tehditler kadr önümüze fırsatlar da çıkardı.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye tarımdan spora milletimizin en üst standartlarda hizmet almasını sağladık. Terör örgütünün başını hem sınırlarımızda hem de sınır ötesinde ezerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile istikbal kaygısını ortadan kaldırdık.

Milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek şekilde yükselttik. Türkiye'yi sadece vatandaşlarının değil, tüm mazlumların umudu bir ülke haline getirdik.

Tüm bu mücadelelerin asıl meyvesini toplayacağımız, güçlü ve büyük Türkiye'nin inşasını tamamlayacğaımız bir dönemin eşiğindeyiz.

Bu seçim AK Parti için, Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir.