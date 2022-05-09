Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;
Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 9 farklı dalda ödülleri takdim edilen değerli temsilcilerimizi de tebrik ediyorum. Kimi muhalefet aktörlerinin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bu dönemde bu tören çok önemlidir. Cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamlı buluyorum. Bugün ödül verilen isimler başarılı temsilcilerimizin sadece küçük bir bölümüdür. On binlerce insanımız önemli başarılara imza atıyor.
GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU
Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp bu yıl için daha büyük hedefler belirledik. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Kim ne derse desin, başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan iş dünyasının yolu açıktır.
Büyük ve güçlü Türkiye sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Başlatmış olduğumuz teknoloji odaklı sanayi projemizle başarıya kilitlenmiş durumdayız. Yerlileştireceğimiz 919 teknolojili ürün belirledik. Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik.
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