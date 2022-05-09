Son dakika: Başkan Erdoğan’dan MÜSİAD’ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde 9 farklı dalda ödülleri takdim edilen değerli temsilcilerimizi de tebrik ediyorum. Kimi muhalefet aktörlerinin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bu dönemde bu tören çok önemlidir. Cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamlı buluyorum. Bugün ödül verilen isimler başarılı temsilcilerimizin sadece küçük bir bölümüdür. On binlerce insanımız önemli başarılara imza atıyor.